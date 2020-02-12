مرور حلبجة تطالب سائقي المركبات بحماية القطط

2020/02/12 | 23:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت مديرية مرور محافظة حلبجة، اليوم الاربعاء، السائقين ان “يتفحصوا محركات سياراتهم قبل تشغيل السيارة للاطمئنان من عدم وجود القطط داخلها، فيما طالبت مديرية مرور شهرزور بالسليمانية بالتقليل من سرعة قيادة السيارات”.وذكر بيان لمديرية مرور حلبجة حصلت عليه “العهد نيوز”، انها “تطالب المواطنين الذين يمتلكون سيارات، وبسبب انخفاض درجات الحرارة تقوم القطط في مثل […]

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