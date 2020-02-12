شرطة ذي قار تصدر بيانا توضيحيا بشأن احداث اليوم في المحافظة

2020/02/12 | 23:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة شرطة محافظة ذي قار ، اليوم الاربعاء، بيانا توضيحيا لبيان ملابسات الاحداث التي حدثت اليوم في المحافظة.وقال قائد الشرطة، ناصر لطيف، في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “اليومين الماضيين عاشت ذي قار فتره من الهدوء النسبي واعاده الحياة الى طبيعتها بفضل الله وقواتنا الأمنية والتعاون مع أبنائنا المتظاهرين السلميين”، مبينا ان […]

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