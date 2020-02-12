2020/02/12 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ميسان

اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، الاربعاء، عن استلامها الملف الأمني في عموم المحافظة بشكل كامل من عمليات الرافدين.وقال قائد الشرطة العميد عبد الخضر جاسم محمد في بيان، ان "قيادته استلمت الملف الأمني من قيادة عمليات الرافدين"، مشيرا إلى أن "العمل بدأ بذلك من يوم الأثنين الماضي".

واكد ان "قيادته قادرة على إدارة الملف الأمني فضلاً عن أنها لديها خطط أمنية مشددة ستسهم في توفير الأمن"، داعياً جميع المواطنين إلى "تعزيز التعاون من الشرطة لحفظ امن الجميع".

بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان مسلحين مجهولين اطلقوا النار على مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الناصرية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ذي قار تعرض الى إطلاق نار من قب

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، انجاز تفتيش 1750 كم مربع ضمن عملية ابطال العراق.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "اللواء 26 بالحشد انهى تفتيش 1750 كم مربع من الصحراء في ناحية النخيب”.

وأض

بغداد اليوم _ بابل

أفاد ناشون في محافظة بابل، بإطلاق سراح متظاهرين اعتقلوا، اليوم الاربعاء، من أمام منزل المحافظ، حسن منديل السرياوي.

وأبلغ الناشطون، مراسل (بغداد اليوم)، أن "القوات الأمنية اطلقت سراح المتظاهرين الذين اعتفلوا، صباح ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شرطة ميسان تعلن استلام ملف المحافظة الأمني من عمليات الرافدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شرطة ميسان تعلن استلام ملف المحافظة الأمني من عمليات الرافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).