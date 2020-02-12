قائد شرطة بابل يوضح أحداث الهجوم على منزل المحافظ.. والتجاوز على ضابط رفيع

2020/02/12 | 23:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بابل-اين]أوضح قائد شرطة بابل، اللواء علي حسن مهدي الزغيبي الاحداث التي وقعت مساء اليوم في المحافظة والهجوم على منزل محافظ بابل وكالة.

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