2020/02/12 | 23:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف لاعب برشلونة السابق وسفير مونديال قطر سامويل ايتو، اسباب عدم فوز اللاعبين محمد صلاح وسايدو ماني ورياض محرز بالكرة الذهبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايتو يكشف لواع أسباب عدم فوز صلاح وماني ومحرز بالكرة الذهبية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايتو يكشف لواع أسباب عدم فوز صلاح وماني ومحرز بالكرة الذهبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).