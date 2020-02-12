منتخب السلة يخسر امام الاردن ببطولة كأس عبد الله الثاني

2020/02/12 | 23:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر منتخب العراق لكرة السلة امام نظيره الأردني البلد المضيف ضمن بطولة كأس الملك عبد الله الثاني التاسعة.

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