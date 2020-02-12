2020/02/12 | 23:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الاربعاء، عن استلامها الملف الأمني في عموم المحافظة بشكل كامل من عمليات الرافدين.وقال قائد الشرطة العميد عبد الخضر جاسم محمد في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “قيادته استلمت الملف الأمني من قيادة عمليات الرافدين”، مشيرا إلى أن “العمل بدأ بذلك من يوم الأثنين الماضي”.واكد ان “قيادته قادرة على إدارة الملف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ميسان تعلن تسلم الملف الامني للمحافظة من عمليات الرافدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ميسان تعلن تسلم الملف الامني للمحافظة من عمليات الرافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).