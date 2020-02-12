حقوقي عراقي: اغتيال 22 واختطاف 50 ناشطاً ومدوناً في الاحتجاجات

2020/02/12 | 23:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول حقوقي عراقي الأربعاء، إن 22 مدوناً وناشطا اغتيلوا، فيما اختطف 50 آخرين، منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في البلاد مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأفاد علي البياتي عضو مفوضية […]

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