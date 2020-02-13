الصحة العالمية تكشف آخر مستجدات

2020/02/13 | 00:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين بات مستقرا لكنه نبه إلى متابعة التراجع المحتمل في انتشار الوباء "بحذر شديد".

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية بجنيف "من الممكن أن يسير الانتشار في أي اتجاه".

وأضاف أن فريقا بقيادة المنظمة سافر للصين في وقت سابق من الأسبوع قد أحرز "تقدما جيدا".

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