2020/02/13 | 00:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مكتب حقوق الإنسان في ذي قار، مساء اليوم الاربعاء، إلى إطلاق نار من قبل مجهولين، فيما رد المكتب بهذه المحاولة بعدم ثني الدائرة على عملها الإنسان.وقال مراسل، العهد نيوز”، في المحافظة، بأن “مكتب حقوق الإنسان في الناصرية مركز محافظة ذي قار، قد تعرض الى إطلاق نار، والذي إستهدف البناية، مخلفا كسرا للزجاج الأمامي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجهولون يطلقون النار على مكتب حقوق الانسان في ذي قار ويلوذون بالفرار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجهولون يطلقون النار على مكتب حقوق الانسان في ذي قار ويلوذون بالفرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).