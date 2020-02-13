المشتركة: قيادة عمليات بغداد اكدت اعتقال كل من يصدر الشغب في ساحات التظاهرات

2020/02/13 | 00:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الاربعاء، انه “تم افتتاح جسر السنك اليوم تزامنا مع عمليات ابطال العراق”.وقال الخفاجي في تصريح لـ”العهد”، ان “عمليات بغداد لديها تعليمات واضحة بالحفاظ على امن المتظاهرين السلميين”، مشيرا الى انه “هناك من يحاول ان يخلط الأوراق والقوات الأمنية تميز المخربين داخل ساحات التظاهر”.وبشان […]

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