حكومة الاقليم تنفي صحة مزاعم موقع

2020/02/13 | 00:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، يوم الاربعاء، صحة مزاعم موقع وصفه بالـ"مفلس" بشأن مطالبة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، إطلاعه على العقود النفطية وإيراداتها.

وجاء في بيان للمتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل ورد لشفق نيوز، ان "موقعا محليا نشر موضوعاً زعم فيه أن رئيس حكومة الاقليم كوردستان مسرور بارزاني طالب رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني أن يطلعه على مضمون العقود النفطية التي أبرمت مع الشركات النفطية وإيراداتها.

وشدد عادل على أن "هذا الخبر ليس له أي أساس وبعيد عن الحقيقة"، مشيرا إلى أنه جزء من التضليل المستمر الذي يمارسه هذا الموقع "المفلس"، على حد تعبيره.

م م ص

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