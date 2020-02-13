الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها منذ مايو 2019

2020/02/13 | 00:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الليرة التركية هبوطا جديدا، امس الأربعاء، مسجلة أدنى مستوى منذ مايو 2019.وهبطت الليرة التركية، اليوم، حوالي 0.8%، بعد أن حذر الرئيس رجب طيب أردوغان، قوات الحكومة السورية، من مواصلة استهداف الجنود الأتراك في شمال غرب سوريا.وبحلول الساعة 17.10 بتوقيت غرينتش، سجلت العملة التركية 6.0520 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة 0.6% عن الإغلاق السابق […]

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