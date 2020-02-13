نقيب المحامين يتعهد بملاحقة المعتدين على المحامي علي المعارج

2020/02/13 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم_ بغداد

تعهد نقيب المحامين العراقيين، ضياء السعدي، الاربعاء، بملاحقة المعتدين على المحامي علي معارج.

وذكرت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي ، اجرى إتصالاً هاتفياً مع والد المحامي علي معارچ ، والذي تعرض لمحاولة ٱغتيال على خلفية دفاعه عن المتظاهرين ، للإطمئنان على صحته ، ومتابعة قضية الإعتداء عليه".

وعبر السعدي خلال اتصاله عن "بالغ أسفه لما تعرض له المحامي"، مؤكداً أن "النقابة لن تتوانى عن ملاحقة الجناة و الكشف عن ملابسات محاولة الإغتيال".

و أشار السعدي الى ان "أي محامٍ ينتمي لنقابة المحامي هو إبن لهاو جزء من منظومة المهنة ، القائمة بوحدة أبنائها ، وعلى نقابته أن تقف معه في كل الظروف ، مهنية كانت أو إجتماعية"، لافتاً الى أن "النقابة ستتكفل بمصاريف علاجه كجزء من واجبها".

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