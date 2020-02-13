الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة اسرائيلية مسيرة اخترقت الاجواء اللبنانية

2020/02/13 | 00:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، النار على طائرة بدون طيار إسرائيلية “مسيرة”، وذلك عقب اختراقها الأجواء اللبنانية.ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، فإن طائرة مسيرة اسرائيلية معادية اخترقت الأجواء اللبنانية مقابل بلدة ميس الجبل- محلة كروم الشراقي، حيث اطلق الجيش اللبناني طلقات نارية عدة بإتجاهها دون اصابتها.وعلى الفور عادت الطائرة إلى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة […]

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