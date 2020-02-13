شرطة النجف الاشرف تنفيس وقوع انفجار داخل المحافظة

2020/02/13 | 00:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت شرطة محافظة النجف الاشرف، اليوم الخميس، حقيقة حدوث انفجار في المدينة.وذكر بيان للقيادة حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “ننفي حدوث أي حادث انفجار في المحافظة وتؤكد أن “النجف آمنة”.ودعت المديرية جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى “عدم تناقل الاشاعات”، مشددة على أن “النجف آمنة ومستقرة ولم يحصل اي حادث امني فيها […]

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