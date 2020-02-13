تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران

2020/02/13 | 00:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الولايات المتحدة تمديد إعفاء العراق من العقوبات المتعلقة باستيراد الغاز والكهرباء من إيران، لمدة 45 يوما، حسبما أفاد مسؤول عراقي، يوم الأربعاء....

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