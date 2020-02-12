حلف “الناتو” يُعلن بقاء قواته في العراق

2020/02/13 | 00:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق كما هو متوقع، أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي #الناتو، “ينس ستولتنبرغ”، بقاء قواته في #العراق، «طالما يوجد ترحيب عراقي بذلك»، على حدّ تعبيره.“ستولتنبرغ” قال، […]

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