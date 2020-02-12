هيئة الإعلام وعقوباتها.. لماذا تستثني المحطّات الحزبيّة من قراراتها؟

2020/02/13 | 00:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق – محمد الأمير في العراق، يبدو أن كُل شيء فيه يخضع لـ #إيران، الصغير والكبير، ومن ذلك، هي “هيئة الإعلام والاتصالات” العراقية، التي ومنذ أن انطلقت الاحتجاجات الشعبية […]

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