في النجف.. تحقيقات حادثة “ساحة الصدرَين” تُراوح مكانها.. ما السبب؟

2020/02/13 | 00:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ ودق ماضي يبدو أن التحقيقات في حادثة اقتحام #ساحة_الصدرين في محافظة #النجف، وهي مركز احتجاج المتظاهرين في تلك المحافظة، تُراوحُ مكانها، دونما نتائج تظهر للشارع، أو تلوح […]

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