الداخلية تعتقل عصابة قامت بخطف شخص شرقي العاصمة بغداد

2020/02/13 | 00:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، اعتقال عصابة قامت بخطف شخص شرقي بغداد.وذكر بيان للوزارة حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “مفارز مكتب حسينية المعامل في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تتمكن من القاء القبض على عصابة مكونة من ستة متهمين لقيامهم بخطف شخص شرقي العاصمة بغداد”.انتهى..م.ر

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