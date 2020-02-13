جهاد عقل - النقابات العمالية العربية والدولية ترفض-صفقة القرن

2020/02/13 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جهاد_عقل منذ قيام الرئيس الأمريكي المهوس دونالد ترامب، بالأعلان عن تفاصيل خطتة المدعوة "صفقة القرن"، وذلك يوم الثلاثاء وهو محاط بثلة من العناصر الصهيونية المتطرفة، وفي مقدمتهم المتهم بالفساد والرشوة بنيامين نتنياهو، حيث قام هؤلاء مع ترامب بعرض مهرجان مسرحي لم يسبق له مثيل في العلاقات الدولية، وتصفيقهم ٣-;-٦-;- مرة لترامب، معبرين بذلك عن شكرهم له لهذه الخطة - الصفقة، الداعمة للإحتلال الإسرائيلي ومصادر......

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