اسماء محمد مصطفى - دور الإعلام في ترسيخ القيم والذوق العام

2020/02/13 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اسماء_محمد_مصطفى ـ أسماء محمد مصطفىربما بات الحديث عن الاخلاق او القيم العليا والذوق العام في نظر البعض او الكثيرين في بلدنا ، العراق ، حديثا شاذاً وقديماً ليس له مكان له اليوم مع تردي الاخلاق والذوق العام ، نذكر في طفولتنا كان أهالينا يعلموننا ويربوننا على القيم السامية وتعزز المدرسة مايربينا أهالينا عليه ، أما اليوم وبسبب الظروف العامة المعروفة لدينا وبسبب غياب سلطة القانون وهيبته ، تمادى كثيرون في ال......

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