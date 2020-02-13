الكعبي يشدّد على دعم شبكة الإعلام مالياً

2020/02/13 | 00:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

دعَا النائبُ الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أمس الأربعاء، مجلس الوزراء ووزارة المالية إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لشبكة الإعلام العراقي وتذليل الصعوبات التي تعوق عملها في هذه الظروف الراهنة التي يواجه فيها العراق أعلى مستويات التأثير الإعلامي المعادي والمغرض .

وأكد الكعبي أهمية وضرورة تأمين وسائل ومستلزمات انجاح عمل أجهزة الشبكة ودوائرها، إسهاماً في تطوير وتعزيز خطابها الاعلامي الوطني وبما يوازي متطلبات المرحلة واستحقاقاتها.

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