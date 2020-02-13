بروفة ثانية لليوث الرافدين والأخضر السعودي

2020/02/13 | 00:40 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

يخوض منتخبنا الشبابي لكرة القدم بروفة تحضيرية ثانية مساء اليوم الخميس أمام مضيفه الأخضر السعودي في مدينة الدمام ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العرب التي ستنطلق يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى الخامس من الشهر المقبل.

والتقى منتخبنا نظيره السعودي أمس الأول الثلاثاء وانتهت المواجهة عراقية بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

وسيحاول الجهاز الفني لليوث الرافدين بقيادة المدرب قحطان جثير اشراك جميع لاعبيه لا سيما الذين لم يشتركوا في اللقاء الأول للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية قبل بدء منافسات العرب.

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