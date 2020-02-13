الكعبي يدعو لتوفير الدعم المادي والمعنوي لشبكة الاعلام

2020/02/13 | 00:40 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أمس الأربعاء، مجلس الوزراء ووزارة المالية إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لشبكة الإعلام العراقي، وطالب الكعبي، وفقاً لبيان مكتبه الإعلامي تلقته "الصباح"، وزارة المالية بـ"توفير المبالغ اللازمة والمخصصة للشبكة كرواتب وأجور للعاملين فيها، فضلاً عن تخصيصات شراء المستلزمات والوقود للآليات العاملة فيها"، مشيراً الى أن "بعض مسؤولي الدوائر في الوزارة عملوا للأسف على وضع العراقيل والتعقيدات التي ولدت ضغطاً على عمل المؤسسة والعاملين

فيها".وأضاف الكعبي أنه "منذ فترة ونحن نتابع وجود أيادٍ خفية تحاول عرقلة عمل مؤسسة الدولة الإعلامية ومحاولة إفشالها، في الوقت الذي يجب فيه أن تتضافر جميع الجهود والإمكانيات لدعمها كونها قناة الشعب، التي أثبتت جدارتها

وحياديتها في معارك النصر والشرف، وقدمت فيها عدداً من الشهداء والجرحى الأبطال".



وثمن النائب الأول لرئيس البرلمان "جهود جميع المسؤولين والعاملين في الشبكة"، داعياً إياهم لـ"الاستمرار بكل ما يسهم في الارتقاء بأداء ومهنية الشبكة وكوادرها المميزة وتطوير خطابها الإعلامي بما يوازي متطلبات المرحلة الحالية وتداعياتها".

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