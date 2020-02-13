تطبيق “واتسآب” يصل عدد مستخدميه إلى “ملياري” شخص

2020/02/13 | 00:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل عدد مستخدمي تطبيق “واتسآب”، اليوم الأربعاء، إلى ملياري شخص. وجاء في بيان الموقع الرسمي للتطبيق: “يسرنا أن نعلن أن تطبيق “واتسآب” يدعم حاليا أكثر من مليوني مستخدم في جميع أنحاء العالم”.وبهذا الشكل يصبح التطبيق أكبر منصة اجتماعية بعد “فيسبوك”.وفي وقت سابق، أشار “فيسبوك”، الذي يمتلك شركة “واتساب”، إلى أن عدد المستخدمين […]

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