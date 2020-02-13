2020/02/13 | 00:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الخميس، بمقتل واصابة 3 مدنيين بهجوم مسلح قرب خانقين.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "مدنيا قتل واصيب 2 اخرين بهجوم استهدف مركبة قرب منطقة بهار تازة في اطراف خانقين 100كم شمال شرق بعقوبة، اعقبه اطلاق نار على بعض الاهالي الذين وصلوا الى موقع الحادث".واضاف ان"الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا في الحادث ".

بغداد اليوم - ميسان

اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، الاربعاء، عن استلامها الملف الأمني في عموم المحافظة بشكل كامل من عمليات الرافدين.

وقال قائد الشرطة العميد عبد الخضر جاسم محمد في بيان، ان "قيادته استلمت الملف الأمني من قيادة

بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان مسلحين مجهولين اطلقوا النار على مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الناصرية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ذي قار تعرض الى إطلاق نار من قب

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، انجاز تفتيش 1750 كم مربع ضمن عملية ابطال العراق.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "اللواء 26 بالحشد انهى تفتيش 1750 كم مربع من الصحراء في ناحية النخيب”.

وأض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل واصابة 3 مدنيين بهجوم مسلح في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل واصابة 3 مدنيين بهجوم مسلح في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).