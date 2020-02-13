الحشد الشعبي يدعو الى زيارة ومسيرة مليونية في مقبرة وادي السلام.. التفاصيل داخل الخبر

2020/02/13 | 00:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، الى تنظيم مسيرة وزيارة مليونية الى مقبرة في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف الاشرف.وذكر بيان للهيئة حصلت عليه “العهد نيوز”، وكما يلي: انه “بمناسبة مرور 40 يوما على الجريمة الأمريكية الغادرة واستشهاد قادة النصر ، تنظم هيئة الحشد الشعبي زيارة ومسيرة مليونية في مقبرة وادي السلام، يوم الجمعة […]

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