مجلس الأمناء يثمن دور الكعبي في معالجة المشاكل المالية لشبكة الاعلام

2020/02/13 | 00:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي الدور الساند لنائب رئيس البرلمان حسن الكعبي في دعم الشبكة والعمل على معالجة مشاكلها المالية مع الجهات الحكومية المعنية .

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