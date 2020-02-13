خلية الصقور تحبط مخططا ارهابيا لاستهداف المتظاهرين والقوات الامنية

2020/02/13 | 00:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الصقور الاستخبارية، احباط اخطر مخطط ارهابي لاستهداف القوات الامنية والمتظاهرين في بغداد والمحافظات.

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