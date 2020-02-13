خلية الصقور تحبط مخططا ارهابيا كان لاستهداف المتظاهرين والقوات الامين في بغداد “موسع”

2020/02/13 | 01:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الصقور الاستخبارية، اليوم الخميس، احباط اخطر مخطط ارهابي لاستهداف القوات الامنية والمتظاهرين في بغداد والمحافظات.وقال مدير عام استخبارات مكافحة الارهاب ورئيس خلية الصقور الاستخبارية، ابو علي البصري، لصحيفة “الصباح”، اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “خلية الصقور تمكنت من احباط اخطر عملية ارهابية خطط لها للقيام بتفجيرات تستهدف القوات الامنية والمتظاهرين في بغداد […]

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