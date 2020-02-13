مقتل واصابة 13 شخصا بينهم ضابط بهجوم ارهابي وانفجار قرب خانقين

2020/02/13 | 01:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بمقتل واصابة 13 شخصا بهجوم ارهابي وانفجار عبوة ناسفة قرب قضاء خانقين.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان"مدنيا قتل مع والده فيما اصيب نحو 11 اخرين بهجوم ارهابي وانفجار عبوة ناسفة خلال عملية اخلاء الضحايا قرب قرية بهار تازة بأطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى".

وأضاف أنه"من بين الجرحى 4 عناصر امن من الجيش احدهم ضابط"،لافتا الى انه"تم نقل جثتي الضحيتين الى الطب العدلي والمصابين الى مستشفى لتلقي العلاج، وفرض اجراءات مشددة هناك".

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