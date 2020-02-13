تحذيرات من الثغرات البرمجية الخطيرة في أنظمة ويندوز

2020/02/13 | 01:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت شركة مايكروسوفت من وجود بعض الثغرات البرمجية الخطيرة في أنظمة ويندوز، وأعلنت عن إطلاقها تصحيحا أمنيا لمعالجة بعض هذه المشكلات.وأشارت مايكروسوفت في تدوينة لها بأن التحديث الجديد صحح ثغرة برمجية خطيرة في متصفحات إكسبلور تدعى CVE-2020-0674 كان قد أشير إليها سابقا، ويمكن استغلالها في اختراق الحواسب وبياناتها.وتبعا للخبراء في مايكروسوفت فإن الثغرة […]

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