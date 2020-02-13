خلية الصقور تعلن احباط مخطط إرهابي لاستهداف ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات

2020/02/13 | 01:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أحبطتْ خلية الصقور الاستخبارية، "اخطر" مخطط ارهابي لاستهداف ساحات التظاهر والقوات الامنية في بغداد والمحافظات، فيما كشفت عن اعتقال الارهابي المسؤول عن العملية.وقال مدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب ورئيس خلية الصقور الاستخبارية ابو علي البصري في تصريح نقله موقع الجريدة الرسمية، مساء الاربعاء: انه تم "احباط اخطر عملية ارهابية خطط لها للقيام بتفجيرات تستهدف القوات الامنية والمتظاهرين في بغداد والمحافظات لإثارة الفوضى والفتن والاقتتال الداخلي واستغلالها لمصالح ارهابية هدفها حصد المزيد من الارواح البريئة وتدمير الاقتصاد الوطني". واضاف ان "ذلك يأتي بعد تلقي الارهاب اكبر هزيمة وانكسار على يد قواتنا المسلحة والحشد الشعبي في البلاد وقتل المجرم ابو بكر البغدادي ومعاونيه"، كاشفا عن "تسلم قيادات بديلة موقعه في سوريا سعيا لتنفيذ عمل ارهابي يعيدهم للواجهة الاعلامية من جديد".



واكد البصري "اعتقال المسؤول عن المجموعة المكلفة بالعملية الارهابية"، مبينا ان "الارهابي المعتقل هو احد ابرز القادة بالتنظيم". واعلن رئيس خلية الصقور الاستخبارية قرب عرض اعترافاته بعد اكمال التحري والتحقيق واحالته للقضاء"، لافتا في الوقت نفسه الى ان "خلية الصقور زودت قوات التحالفين الدولي والرباعي مؤخرا بمعلومات عن مضافات ومعامل لصناعة الصواريخ والمتفجرات في مناطق خاضعة لسيطرة العصابات الارهابية في سوريا". واكد ان "العمليات المنفصلة لطائرات التحالف الدولي وطائرات قوات التحالف الرباعي وفقا للتقارير المشتركة للجهد الاستخباري والقوات المنفذة اسفرت عن تدمير عدد كبير من المضافات ومعمل لتصنيع الاحزمة الناسفة وصواريخ جهنم في محافظة ادلب السورية التي ما زالت عصابات داعش الارهابية تفرض سيطرتها على القسم الاكبر فيها".





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