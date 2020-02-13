2020/02/13 | 01:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بارتفاع حصيلة هجوم بهار تازة قرب خانقين الى مقتل مدني واصابة...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر يكشف تفاصيل هجوم "بهار تازة" في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر يكشف تفاصيل هجوم "بهار تازة" في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).