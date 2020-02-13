هيأة التقاعد الوطنية تدعو ذوي الشهداء لتحديث بياناتهم

2020/02/13 | 01:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداددعت هيأة التقاعد الوطنية، الخميس، ذوي الشهداء الى تحديث بيانات الراتب التقاعدي.

وقالت الهيأة في بيان، انه "لغرض تنفيذ القوانين الخاصة بالشهداء وأسرهم يرجى تحديث بيانات الراتب التقاعدي من خلال الرابط https://pension-app.com وبالإمكان التحديث من خلال الهاتف النقال".

واضافت، "يكون اخر موعد للتحديث بالنسبة لاخت واخ الشهيد هو يوم 25 شباط الجاري، لتفادي أيقاف الراتب التقاعدي لوجبة اذار، ويكون التحديث من مقر سكناهم دون الحاجة للحضور الى مقر الهيأة، ويرجى الأنتباه عند التحديث الى حقل المهنة حاليا وعدم الخلط بين عبارة متقاعد ومتعاقد".

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