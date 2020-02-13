من اجل ضم المغربي “زياش” تشيلسي يرصد 45 مليون جنيه استرليني

2020/02/13 | 01:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي بريطاني، عن قيمة العرض الذي يعتزم تشيلسي الإنجليزي تقديمه لأياكس أمستردام الهولندي، من أجل ضم نجمه المغربي، حكيم زياش، الصيف المقبل.وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن تشيلسي مستعد لدفع 45 مليون جنيه إسترليني، من أجل الفوز بخدمات زياش.وأشارت الصحيفة إلى أن تحرك إدارة “البلوز”، جاء بعدما أصيب المدرب فرانك لامبارد […]

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