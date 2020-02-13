2020/02/13 | 01:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بارتفاع حصيلة هجوم بهار تازة قرب خانقين الى مقتل مدني واصابة 10 اخرين وقال المصدر في تصريح لـ”العهد نيوز”، ان “حصيلة الهجوم الذي شنه داعش على نقطة مرابطة امنية ثم سيارة مدنية في منطقة بهار تازة قرب قضاء خانقين (105كم شمال شرق بعقوبة) بلغت مقتل مدنيا واصابة 10 اخرين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر أمني يكشف ملابسات حادثة “بهار تازة” بديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر أمني يكشف ملابسات حادثة “بهار تازة” بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).