لتجنيب محمد توفيق علاوي أي ضغوط إضافية .. واشنطن تمدد إعفاء العراق من عقوبات إيران 45 يوماً

2020/02/13 | 01:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- “فرانس برس” قرّرت الولايات المتحدة تمديد إعفاء العراق من العقوبات المتعلّقة باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 45 يوماً، وذلك بحسب ما أفاد به مسؤول عراقي الأربعاء لوكالة أنباء “فرانس برس”.كما أكد المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن … Readmore

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