دلور ميقري - نادية لطفي؛ الوجه الجميل للفن

2020/02/13 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري الستينات، سينمائياً، كان عقدُ نادية لطفي؛ مرت فيه مثل عاصفة بلبلت أركانه، لكن بفوضى جميلة كشعرها الأشقر، المنسدل على شخصيتها الساحرة ذات الجاذبية الآسرة.هذا مع وجود منافَسة قوية من ممثلات، اعتبرن من إيقونات السينما المصرية، نظير فاتن حمامة وشادية ومريم فخر الدين وسعاد حسني.هذه الأخيرة، على سبيل المثال، مثلت في ذلك العقد ثلاثة وستين فيلماً.كذلك كانت بدايتها الفنية متقاربة مع نادية لطفي، وذلك في ......

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