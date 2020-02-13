هاتف بشبوش - جَدليّة ....

2020/02/13 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاتف_بشبوش ................تموتُ بائعةُ الفواكهِ مثلما يموتُ بائعُ الحديد ْ هناك مَن يموتُ حَرْقاً وهناك مَن يموتُ غرَقاً هناك مَن يموتُ في القمامة ِ وهناك مَن يموتُ في الحريرِهناك مَن يموتُ سكّيراًوهناك مَن يموتُ ورعاً تقياهناك مَن يموتُ مِن حسرةٍ ، على فخذِ إمراة وهناك مَن يموتُ فوق نهديها ، مِن قرصِ فياغرا مَن يبكي مَن ؟؟؟؟؟؟؟ الذي يبكي على الميت سيموت......

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