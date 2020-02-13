مجلس الأمن الدولي يصوت بالإيجاب على وقف إطلاق النار في ليبيا

2020/02/13 | 01:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي، امس الأربعاء، على مشروع القرار البريطاني حول ليبيا بالموافقة المطلقة.وجاء هذا القرار تأكيدا لقرار مؤتمر برلين الداعي إلى التزام طرفي النزاع الليبي بوقف إطلاق النار، كما دعم مجلس الأمن حظر السلاح المفروض على ليبيا.وصوتت 14 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.وأوضح المندوب الروسي الدائم لدى […]

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