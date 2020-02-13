طالبة عراقية تكتشف خطأ علمي بكتاب التشريح المنهجي لكلية الطب

2020/02/13 | 01:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت طالبة في المرحلة الثانية بكلية الطب -جامعة العميد التابعة للعتبة العباسية المقدسة، خطأ علمي في كتاب التشريح المنهجي للكلية (Gray’s anatomy) والمنشور من قبل دار النشر العالمية (Elsevier).وبحسب اعلام الجامعة، كرم العميد مؤيد الغزالي رئيس الجامعة وعميد كلية الطب في الجامعة رحيم مهدي رحيم، الطالبة في المرحلة الثانية بكلية الطب “غدير نزار ضياء” […]

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