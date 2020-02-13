كوفيد 19.. ما سر التسمية الجديدة لفيروس كورونا؟

2020/02/13 | 01:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإنفلونزا الإسبانية، ميرس (متلازمة التنفس في الشرق الأوسط)، وإيبولا الإفريقية، جميعها أسماء أطلقت على فيروسات أثارت الخوف في جميع أنحاء العالم بسبب قدرتها على الفتك بالمصابين بها، أما كلمة "كورونا" فتطلق على مجموعة من الفيروسات تندرج جميعها تحته.

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