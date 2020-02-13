القانونية النيابية تستبعد إجراء انتخابات مبكرة لهذه الأسباب

2020/02/13 | 01:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت اللجنة القانونية النيابية اجراء انتخابات مبكرة لصعوبة تطبيق قانون الانتخابات على ارض الواقع و عدم ارساله الى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه.وقال عضو اللجنة، النائب شيروان ميرزا، في تصريح صحفي، اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “قانون الانتخابات صوّت عليه البرلمان في جلسة خلت من القوى الكردية وبعض الكتل الاخرى.مشددا على ضرورة ان […]

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