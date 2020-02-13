الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد لـ ( الزمان): إتفاقا الرياض وستوكهولم لن ينهيا أزمة اليمن ولا يوقف الحرب سوى القرار الشجاع

2020/02/13 | 01:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬اجرى‭ ‬الحوار‭ : ‬مصطقى‭ ‬عمارة‭ ‬ على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬إتفاق‭ ‬الرياض‭ ‬لإنهاء‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الشرعية‭ ‬والانتقالي‭ ‬وعقد‭ ‬إتفاق‭ ‬استوكهولم‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬والحوثيين‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أجواء‭ ‬النزاع‭ ‬استمرت‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬جدية‭ ‬الأطراف‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬تلك‭ ‬الاتفاقات‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬الاسبق‭ ‬علي‭ ‬ناصر‭ ‬محمد‭ ‬في‭ […]

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