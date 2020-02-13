من فنون العيش

2020/02/13 | 01:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.محمد غاني ان‭ ‬لم‭ ‬نوجه‭ ‬بوصلة‭ ‬العقل‭ ‬لما‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬توجه‭ ‬اليه،‭ ‬لقامت‭ ‬هي‭ ‬بتوجيهنا‭ ‬لأوهام‭ ‬أماني‭ ‬لا‭ ‬نهاية‭ ‬لها،‭ ‬فنسقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الأحلام‭ ‬عوض‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬العيش،‭ ‬فكرة‭ ‬عظيمة‭ ‬و‭ ‬ان‭ ‬كنت‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بها‭ ‬لكنني‭ ‬تذكرتها‭ ‬حين‭ ‬قراءتي‭ ‬لرواية‭ ‬هاري‭ ‬بوتر‭ ‬لمؤلفتها‭ ‬الروائية‭ ‬و‭ ‬كاتبة‭ ‬السيناريو‭ ‬و‭ ‬منتجة‭ ‬الأفلام،‭ ‬البريطانية،‭ […]

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