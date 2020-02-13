2020/02/13 | 01:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رافد جبوري يأتي‭ ‬فتح‭ ‬جسر‭ ‬السنك‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬ساحات‭ ‬المواجهة‭ ‬الرئيسية‭ ‬بين‭ ‬المتظاهرين‭ ‬والقوات‭ ‬التي‭ ‬قمعتهم‭ ‬كتطور‭ ‬اخر‭ ‬يكرس‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬الاحتجاجية‭.‬شهد‭ ‬جسر‭ ‬السنك‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬مواجهات‭ ‬دامية‭ ‬بين‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وقامعيهم‭ ‬كانت‭ ‬اشد‭ ‬تلك‭ ‬المواجهات‭ ‬ماحصل‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭ ‬عندما‭ ‬هاجم‭ ‬مسلحون‭ ‬يعتقد‭ ‬انهم‭ ‬ينتمون‭ ‬لاحدى‭ […]

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