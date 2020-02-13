صحة النجف الاشرف تطلق حملات مكثفة لتوعية الطلبة حول فيروس كورونا

2020/02/13 | 02:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت دائرة صحة النجف، الأربعاء، حملات واسعة على مدراس المحافظة لنشر التوعية والتثقيف الصحي لدى الطلبة حول الامراض الانتقالية لاسيما فايروس كورونا.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي، في تصريح لوكالة محلية اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “عشرات الفرق الصحية كثفت جهودها بزيارة المدارس في جميع انحاء المحافظة لنشر التوعية والتثقيف الصحي لدى الطلبة حول […]

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